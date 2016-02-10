مهاجم أروكا البرتغالي يعتذر لكاسياس بعد تسجيله في مرماه

(إفي): تقدم المهاجم الباراجوائي والتر جونزاليس باعتذار للحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، عقب تسجيل هدفين في مرماه الأحد الماضي خلال اللقاء الذي انتهى بفوز أروكا على بورتو في معقله الدراجاو بهدفين لواحد بالدوري البرتغالي لكرة القدم.

وكتب جونزاليس (19 عاما) على الحساب الرسمي الخاص بكاسياس بموقع إنستجرام الاجتماعي "إنه لمن الشرف اللعب أمامك. قبل كل شيء، أريد أن أعتذر على الهدفين اللذين سجلتهما فيك وأشكرك لأنك حققت حلما لي".

وسجل اللاعب المعار في سوق الانتقالات الشتوي الأخير لصفوف أروكا قادما من أوليمبيا الباراجوائي هدفين في مرمى القائد السابق لفريق ريال مدريد الإسباني والملقب بـ"القديس".

وأحرز جونزاليس الهدف الأول بعد مرور 10 ثواني فقط من انطلاق المباراة من خطأ دفاعي، بينما أضاف الثاني بعد مرور نصف ساعة على اللعب، مستغلا خطأ آخر لقلب الدفاع البرازيلي مايكون، قائد فريق التنانين.

ويبتعد بورتو، الذي يقوده حاليا جوزيه بيسيرو، بهذه الخسارة بفارق ست نقاط عن صاحبي الصدارة، بنفيكا وسبورتنج لشبونة.