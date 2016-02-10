التموين: افتتاح فروع مشروع «جمعيتي» للسلع الغذائية بـ3 محافظات خلال أيام

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال أيام افتتاح عدد من الفروع السلعية لمشروع جمعيتي الخاصة بالشباب في محافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية لبدء العمل في طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالاضافة الي صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأكد حنفي، أن حوالي 51 ألف شاب وفتاة تقدموا لمشروعي جمعيتي في المرحلة الأولى في كافة مكاتب الصندوق الاجتماعي علي مستوي المحافظات، والبالغ عددها 31 مكتبا والذين تم قبولهم وسيبدأون العمل قريبا ومنهم جار الاستعلام عنهم حوالي 14 ألف و88 شاب وفتاة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي بالصندوق الاجتماعي حيث تم خلاله إستعراض مشروع جمعيتي والطلبات التي تم تقديمها حتي الان وشهده اللواء ابراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وايمان موسي معاون وزير التموين

وأوضح الوزير، أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي تهدف الي توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القري والنجوع بالمحافظات للعمل علي إستقرار الاسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف الي 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق إمتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين

وقال، إن الشروط التي علي أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لايقلعن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لايقل عن 21 عام ولايزيد عن 45 عام وحاصل علي مؤهل متوسط وما فوق وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور وكامل الاهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعي مشيرا الي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلي 5 سنوات

وأضاف، أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الاجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلي أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون علي هذه المنافذ السلعية