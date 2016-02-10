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كبير مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي يزوران الأقصر لتشجيع السياحة

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كبير مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي يزوران الأقصر لتشجيع السياحة كبير مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي يزوران الأقصر لتشجيع السياحة

السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري”

يصل السفير “ديفيد ثورن”، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري”، و”ستيفن بيرفكت” السفير الأمريكي بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة الأقصر في زيارةٍ تستغرق يومين.

يزور السفيران  خلالها عددًا من المواقع الأثرية والثقافية، لتشجيع السياحة بالمدينة ودعم الاقتصاد المصري .

ويقوم المسئولان الأمريكيان بزيارة عددٍ من المشروعات التي ترعاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإلقاء الضوء على الدور الهام والحيوي للتراث الثقافي المصري، وجهود الحفاظ على الاَثار كوسائل لتشجيع السياحة والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يزور السفيران مقبرة ” تي تي 110 “، والحفائر الأثرية بمنطقة ذراع أبوالنجا، ومعبد هابوا الذي سيتناولان فيه الغداء بصحبة عددٍ من المسئولين المصريين قبل أن يعودا للبر الشرقي بمركب عبر نهر النيل، لزيارة معبدي الأقصر والكرنك، ومقر شيكاجو، وعقد لقاء مع محافظ الأقصر محمد بدر في مكتبه بديوان عام المحافظة.

ويزور المسئولان الأمريكيان محطة التعبئة والفرز التابعة لجمعية “هيا”، ليشهدا افتتاح مركز التدريب الإقليمي بالمحطة، كما سيزوران الصوبة الزراعية بمدينة إسنا الكائنة بجنوب الأقصر، فضلًا عن محطة التعبئة والفرز الخاصة بصغار المزارعين بالمدينة.

وتأتي زيارة كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مدينة الأقصر ضمن جولة تستغرق عدة أيام في يلتقي خلالها بكبار المسؤولين المصريين ورجال الأعمال، فضلًا عن ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر، للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة ودعمها للتنمية الاقتصادية في مصر.

ويُشار إلى أن السفير “ديفيد ثورن”، تم تعيينه في منصب كبير مستشاري وزير الخارجية في أغسطس 2013م، بالإضافة إلى مهمات أخرى، كلّف وزير الخارجية جون كيري السفير ثورن، بقيادة جهد موسع لإبراز القضايا الاقتصادية والتجارية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويعمل السفير ثورن أيضًا على تعزيز أهمية ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في جهود وزارة الخارجية، لدعم الازدهار العالمي.

 

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