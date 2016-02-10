أسماك «القرش» تلتهم البشر وتناصب الأمريكيين العداء الأكبر

قال متحف التاريخ الطبيعي في ولاية فلوريدا، إن عدد حوادث اعتداء سمك القرش على أشخاص بلغ 98 حادثة عام 2015 منها 59 في الولايات المتحدة.

وبحسب “روسيا اليوم” فبناءً على إحصاءات المتحف المذكور شهد العام الماضي رقما قياسيا جديداً في اعتداء أسماك القرش على الناس إذ حطمت الرقم القياسي السابق المسجل عام 2000 حين بلغ عدد هذه الاعتداءات 88 حالة.

وفي هذا المؤشر تشغل أستراليا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الاعتداءات فيها 18 حالة، وتليها جمهورية جنوب إفريقيا بـ8 حوادث اعتداء.

> و أدت هذه الاعتداءات إلى وفاة 6 أشخاص في العام الماضي حيث لقي شخصان مصرعهما في مياه شاطئ جزيرة لا ريونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي بينما ذهب 4 أشخاص آخرين ضحايا اعتداءات القرش عند سواحل أستراليا ومصر وكاليدونيا الجديدة والولايات المتحدة.

> وفي ما يخص اعتداءات أسماك القرش على أشخاص في الولايات المتحدة تتصدر ولاية فلوريدا المشمسة قائمة هذه الاعتداءات بـ30 حالة تليها ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية (16) ثم هاواي (7) فكاليفورنيا (2) وتكساس (2). كما وقع حادث اعتداء مماثل قبالة شاطئ ولاية نيويورك وآخر في ولاية مسيسيبي.

> ويتنبأ مختصون من متحف التاريخ الطبيعي بازدياد اعتداءات أسماك القرش على البشر مع تزايد كثافتها المتزامنِ وتزايدَ الكثافة السكانية.