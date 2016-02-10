اليوم| وفد بنك التنمية الأفريقي يبدأ زيارته لمدينة الأقصر

يصل إلي مدينة الأقصر مساء اليوم الأربعاء، وفد من بنك التنمية الأفريقي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام برفقة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

ويقيم محافظ الأقصر محمد بدر، مأدبة عشاء على شرف الضيوف بفندق “ونتر بالاس” التاريخي المطل علي نهر النيل.

ومن المقرر أن يزور وفد بنك التنمية الأفريقي صباح غد الخميس، المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي، وعدد من المشاريع الممولة من البنك الأفريقي بالمدينة.

ويقوم الوفد الأفريقي يومي الجمعة والسبت بجولة سياحية بين آثار الأقصر تتضمن زيارة معبدي الأقصر، والكرنك، ومتحفي الأقصر، والتحنيط، عدد من المواقع الأثرية بالبر الشرقي، ومعبدي حتشبسوت، وهابو، وتمثالي ممنون، ووادي الملوك بالبر الغربي.