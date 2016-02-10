خبراء يحذرون من التعرض لأشعة الشمس الشديدة لأكثر من عشر دقائق

حذر خبراء من الجلوس لأكثر من 10 دقائق تحت أشعة الشمس للحصول على لون البشرة الداكن من خلال الجلوس لفترة طويلة تحت أشعة الشمس، بعدم التعرض لأشعة الشمس الشديدة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الخبراء نصحوا هؤلاء الأشخاص بوضع ما يعادل ثمانى ملاعق صغيرة من الكريم الواقى والعازل عن أشعة الشمس خلال فترة الصيف أو قضاء الإجازات فى الأماكن ذات الطقس الحار.

تأتى هذه النصائح فى وقت يشهد ارتفاعا كبيرا فى معدلات الإصابة بسرطان الجلد والذى يلقى فيه باللوم على قلة الوعى والارتفاع الكبير فى عروض العطلات لفترتى الربيع والصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد الآن أكثر من 13 ألفا و500 حالة من الإصابة بسرطان الجلد الخبيث فى المملكة المتحدة سنويا وهى الحالة التى تشهد ارتفاعا أسرع من أى نوع آخر من أنواع السرطانات.