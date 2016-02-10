مصادر:تنسيق بين الأزهر والجهات المعنية لترتيب زيارة للإمام الأكبر لبورما

علم "اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يستعد بعد أيام لجولة لدول شرق آسيا، وكشفت مصادر أنه قبل أيام من زيارته لآسيا طلب شيخ الأزهر من المكتب الفنى ومرصد الأزهر تقريرا عن أوضاع المسلمين فى بورما.

وكشف المصدر أنه يتم دراسة الموضوع مع الجهات المعنية لترتيب زيارة لبورما لكن ما زال لم يتقرر حتى الآن.

وفى وقت سابق التقى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وفدا من أئمة بورما (ميانمار) المشاركين فى الدورة التدريبية لأئمة العالم الإسلامى، التى تقيمها للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف.

وأطلع الأئمة، وكيل الأزهر على ما يحدث فى الساحة البورمية من اضطهاد للمسلمين وارتكاب أفظع أنواع الجرائم اللاإنسانية ضد النساء والأطفال، مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم للدور الذى يقوم به الأزهر الشريف تجاه المسلمين فى بورما، مثمنين مساندة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدائمة لقضيتهم .

وقال وكيل الأزهر، إن مسلمى بورما يعانون أشد المعاناة ويتحملون ما لا يتحمله بشر من اعتداءات وحشية يندى لها الجبين، مطالبا دول العالم المتحضر بضرورة العمل على إعطاء مسلمى بورما حقوقهم .

وأكد وكيل الأزهر أن الأزهر الشريف يتضامن تضامنا كاملا مع مسلمى بورما، ويندد بكل صور القمع الوحشية التى يتعرض لها من ينتمى إلى الدين الإسلامى هناك، مؤكدا أن الأزهر يقدم كل الدعم لهم حتى ينالوا حريتهم الإنسانية والعقدية ليتمكنوا من الحياة فى أمان وسلام.

وتعد زيارة شيخ الأزهر الشريف، الأولى لدول شرق آسيا، ومن المتوقع أن يزور الإمام خلال جولته الآسيوية دولة ماليزيا وإندونيسيا، حيث ستكون المحطة القادمة ضمن جولات الإمام الخارجية هى فرنسا، على أن يكون بعدها دول أفريقيا، حيث تلقى شيخ الأزهر دعوات لزيارة معظم دول العالم، نظرا للمكانة التى يحظى بها الأزهر.

يذكر أن شيخ الأزهر، استقبل فى وقت لاحق الدكتور نور فايزى سواندى، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وقال السفير الإندونيسى إن رئيس جمهورية إندونيسيا وعلماءها ودعاتها وجميع الإندونيسيين ينتظرون تشريف الإمام الأكبر ومجلس حكماء المسلمين بزيارة إندونيسيا، مؤكداً أن "الطيب" إمام كل المسلمين ودوره بارز فى إقرار السلم والأمن العالمى وتحقيق السلام للإنسانية جمعاء، مضيفاً أن الإندونيسيين يثقون فى أن زيارة الدكتور الطيب سوف يكون لها أثر بالغ فى التوعية بوسطية الإسلام الحنيف ومخاطر التطرف والإرهاب الذى تعانى منه معظم دول العالم.

كان الإمام الأكبر قد قام بجولة أوروبية شملت إيطاليا وبريطانيا، عقد خلالها الحوار الأول بين حكماء الشرق والغرب بمدينة فلورنسا التاريخية، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة للتعايش السلمى وتعزيز ثقافة السلم وقبول الآخر وإعادة الثقة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى زيارات رسمية للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على التواصل مع كافة الثقافات .

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