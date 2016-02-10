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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء

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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط (3) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (15030) لتر بنزين وسولار، وضبط (15) قضية أسطوانات بوتاجاز و(5) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (2,600 طن، و(64) قضية مخالفات مخابز، وقضيتين فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و (39) قضية فى مجال الغش التجارى.

وتم ضبط (273) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، و(36) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (9,685 طن، و(6) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و(9) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و(4) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت (26,150 طن أعلاف وأسمدة زراعية.

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مصر 365

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