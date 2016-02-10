صحيفة روسية تؤكد: عودة السياح الروس لمصر فى ربيع 2016

أعلنت صحيفة "جازيتا" الروسية أن حركة الطيران بين مصر وروسيا يمكن أن يتم استعادتها قريباً، مشيرة إلى أن الجميع فى انتظار افتتاح الوجهة الأكثر شعبية بين الروس والتى تتمثل فى "مصر"، خلال النصف الأول من عام 2016.

وأوضحت الصحيفة الروسية نقلاً عن مصدر رفيع المستوى أن الحركة الجوية بين البلدين سيتم استئنافها فى ربيع 2016، موضحاً أن القرار النهائى لا يزال معلقاً، موضحاً أنه ستتواجد توصيات جديدة من روسيا من بينها زيادة عملية تفتيش الأمتعة، وطعام الركاب على متن الطائرة سيصل من روسيا.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى طريقها لروسيا، وكان على متن الطائرة 224 راكب من بينهم 25 طفل و7 من أفراد الطاقم.