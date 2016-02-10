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بدء اجتماع وزراء الرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم

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بدء اجتماع وزراء الرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم بدء اجتماع وزراء الرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم
بدأ اليوم الأربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماع وزراء مياه والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بحضور المكتبين الاستشارين الفرنسيين "بى آر ال" و"ارتيليا"، لاستعرض ما تم التوافق عليه خلال المسار الفنى على مدار الأيام الثلاثة الماضية، واستعراض المسودة النهائية للعرض الفنى المشترك للمكتبين.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع الوزرء على مدار يومين يتم خلالهما التوافق حول المسارات الثلاث، تمهيدا للاتفاق على موعد للتعاقد مع المكتبين الفرنسيين بعد إعداد المسودة النهائية للعرض الفنى والمالى، بحضور المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت" والبدء فى دراسات المشروع الإثيوبى تنفيذا لاتفاق المبادئ الذى وقع عليه قادة الدول الثلاثة مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم.


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