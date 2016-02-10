بالفيديو - موناكو يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الثانية

(إفي): أطاح سوشو الثلاثاء بضيفه موناكو من كأس فرنسا عقب الفوز عليه بهدفين لواحد ليتأهل لدور ربع النهائي.

وكان فلوريان مارتين تقدم لسوشو (ق19) ولكن موناكو أدرك التعادل عبر تيموي باكاوكو (ق83) إلا أن أصحاب الأرض تقدموا مجددا (ق54) بواسطة هادي ساكو.

يشار إلى أن سوشو يلعب هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية الفرنسي فيما أن موناكو يلعب بـ"الليج آ".

وتأهل أيضا لربع النهائي نادي أجاكسيو عقب الفوز على مضيفه سان مالو بهدفين لواحد.

وعلى الرغم من تقدم أصحاب الأرض عبر ستيفن كريتش (ق33)، تعادل كيفين ماي (ق61) قبل أن يضيف خالد بو طيب هدف الفوز (ق76).

وإلى نفس الدور تأهل جرانفيل بعد تغلبه على ضيفه بورج بيروناس بهدف نظيف في الوقت الاضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.