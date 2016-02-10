بلاغ بسوهاج ضد سائق قام بتبديد6أطنان غزل أثناء تسليمها لأحد العملاء بالمحلة

تقدم محام بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بدائرة قسم ثان سوهاج ببلاغ يتهم فيه سائق بالشركة بتبديد "6" أطنان غزل أثناء قيامه بتسليمها لأحد العملاء بمدينة المحلة بقيمة تقدر بـ175000 جنيه.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بتقدم "بدر فتحى. ع. أ" 39 سنة محام ‏بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ويقيم دائرة القسم بقيام "شعبان. م. م خ" 50 سنة سائق بالشركة ويقيم شارع الجبلاوى "قنا" قائد ‏السيارة رقم 5073 نقل قنا تابعة للشركة بتبديد "6" أطنان غزل تقدر قيمتها ‏بحوالى 175000 جنيه تسلمها من الشركة بتاريخ 6 الجارى لتوصيلها إلى ‏بعض العملاء بمدينة المحلة وشبرا إلا أنه لم يقم بذلك.

وبمواجهة المشكو فى حقه ادعى بأنه بتاريخ 6 الجارى، وأثناء سيره بالسيارة وحمولتها ‏بالطريق الدائرى بجوار مطار القاهرة قام مجهولون باستيقافه والاستيلاء على السيارة وحمولتها، وأضاف أنه أبلغ ‏المكتب التابع لشركة الغزل والنسيج بمدينة القاهرة بالواقعة فى حينه، ولم يحرر محضراً ‏بالواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 38 أحوال القسم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم ‏على أن يعرض برفقة تحريات المباحث حول الواقعة وصولا لحقيقتها وبيان ما قررته الجهة الشاكية من ‏عدمه، وكذا بيان دور المتهم المذكور تحديداً فى الواقعة مع مراعاة مدة الحجز القانونية.