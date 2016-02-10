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سقوط مهندس بحى مدينة نصر متلبسا بتقاضى رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات ضد شركة

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سقوط مهندس بحى مدينة نصر متلبسا بتقاضى رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات ضد شركة سقوط مهندس بحى مدينة نصر متلبسا بتقاضى رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات ضد شركة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على مهندس بحى شرق مدينة نصر، متلبسا بتقاضى رشوة من مدير معرض سيارات بمدينة نصر، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشركة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط قسم مباحث المرافق بلاغا من المواطن "أحمد فائق عبد اللطيف" 24 سنة مدير العلاقات العامة بمعرض سيارات محيى الدين جيوشى الكائن بمدينة نصر أول، ومقيم الغربية، بتضرره من "ج م ع" 55 سنة، مهندس بحى شرق مدينة نصر، لمطالبته بدفع مبلغ 5000 جنيه كرشوة نظير عدم قيامه بتحرير محاضر مخالفات مبانى لمقر الشركة عمله.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة أمام مبنى حى شرق مدينة نصر.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحصوله على الأموال رشوة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات مبانى لمقر الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365