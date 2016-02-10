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عاطل يفتح النار على طالب بسبب معاكسته خطيبته فى المرج

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عاطل يفتح النار على طالب بسبب معاكسته خطيبته فى المرج عاطل يفتح النار على طالب بسبب معاكسته خطيبته فى المرج
تمكن رجال مباحث المرج من القبض على عاطل أطلق النار على طالب بسبب معاكسته خطيبته، وتم ضبط بحوزته فرد الخرطوش المستخدم فى الحادث وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد مفاده استقبالها "أكرم حمدى محمد" 17 سنة، طالب، ومقيم دائرة القسم، "مصاب بطلق نارى أسفل البطن ".

انتقل رجال المباحث وتم التقابل مع والد المصاب "حمدى محمد شلبى" 58 سنة صاحب سوبر ماركت، وقرر بوجود خلافات سابقة بين نجله و"إسلام.ع.م" 21 سنة عاطل ومقيم عزبة الأباصيرى فى عين شمس والسابق اتهامه فى القضية رقم 8854 لسنة 2013م الجديدة "مخدرات" بسبب معاكسة نجله لخطيبة المتهم، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليه بسلاح نارى وإحداث إصابته.

ومن خلال الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة " فرد خرطوش عيار 12 مم " وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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