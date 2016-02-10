إصابة 4 مجندين فى انقلاب مدرعة للداخلية بالمنيا

أصيب 4 مجندين فى حادث انقلاب مدرعة تابعة للداخلية، بالطريق الدائرى أمام مركز بنى مزار، بالانتقال تبين عدم وجود شبهة جنائية وانقلاب المدرعة نتيجة وجود منحنى خطر تسبب فى الحادث.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب مدرعة تابعة للدداخلية، بالطريق الدائرى أمام مدخل قرية القيس النابعة لمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 4 مجندين، تم نقلهم إلى مستشفى بنى مزار العام .

بالانتقال، تبين عدم وجود شبهة جنائية وانقلاب المدرعة، نتيجة وجود منحنى خطر تسبب في الحادث.

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