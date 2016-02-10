طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين في صنعاء

واصلت طائرات دول التحالف العربي قصف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وصالح في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مساء أمس والليلة الماضية جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعين جنوبي العاصمة وسمع دوى انفجارات عنيفة من المكان.

و استهدفت الطائرات مخزنا قرب دار الرئاسة ,مما أدى إلى اندلاع حرائق به ولم تتوفر معلومان عما بداخله.

وقصفت الطائرات أيضًا مواقع للمليشيات فى مديرية نهم شمال شرقي العاصمة وموقعا للاتصالات العسكرية بفرضة نهم ومخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمديرية همدان محافظة صنعاء.