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خبراء يحذرون من إصابة اللاجئين السوريين باضطراب ما بعد الصدمة

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خبراء يحذرون من إصابة اللاجئين السوريين باضطراب ما بعد الصدمة خبراء يحذرون من إصابة اللاجئين السوريين باضطراب ما بعد الصدمة

>حذر خبراء الصحة العقلية والنفسية من أن اللاجئين السوريين المتوقع وصولهم إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة في الشهور القادمة سيكونون في حاجة إلى تلقي العلاج من اضطراب ما بعد الصدمة.

ويقولون إن الكثيرين سيكونون في حالة إنكار لأن الأعراض أحيانا ما تستغرق سنوات للظهور.

ريتشارد موليكا، أستاذ علم النفس في كلية طب هارفارد، يقول إنه يخشى ألا تكون المنظمات التي تساعد اللاجئين قادرة أو ليست على استعداد كاف للتعامل مع المشكلة.

لكن المعهد الدولي لنيو إنغلاند وجماعات أخرى حذرت من أنه مازال من المبكر للغاية قياس حجم التأثير.

كانت الولايات المتحدة قد استقبلت ما يقرب من 2500 لاجئ سوري منذ 2011 بالرغم من أنه يتوقع أن يقفز هذا العدد إلى 10 آلاف لاجئ على الأقل هذا العام.

يقول الوافدون السوريون مؤخرا إنهم يركزون على التأقلم ولم يفكروا كثيرا في صحتهم النفسية والعقلية.
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