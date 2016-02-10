الجيش اليمنى يتعهد بتطهير اليمن من المليشيات الحوثية

>أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية أنها تعمل حاليا على إعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويرها بصورة مهنية عنوانها الكفاءة والمساواة بهدف الإسراع فى تحقيق النصر النهائى على المليشيات وأنه سيتم تقديم تلك الرؤية إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها وتعديل ما يراه ضروريا.

وشدد المشاركون فى اللقاء التشاورى الأول لتحليل المرحلة الحالية التى وصلت اليها العمليات العسكرية برئاسة اللواء محمد على المقدشى رئيس هيئة الأركان على ضرورة التجهيز السريع للوحدات فى كل الاتجاهات ومحاور القتال وتفعيل بقية الجبهات وإمدادها بما يلزم لتحقيق مهامها فى اقرب وقت ودحر الانقلابيين والمتمردين.

وناقش الاجتماع الذى عقد بمحافظة "مأرب" الانتصارات التى يحققها الجيش الوطنى والمقاومة فى مختلف جبهات القتال بالمحافظات وبمساندة قوات التحالف العربى والتى كان آخرها الوصول إلى فرضة نهم اولى مديريات محافظة صنعاء من ناحية مأرب والسيطرة على ميدى بمحافظة حجة الساحلية شمال غرب اليمن .

كما تعهد قادة القوات المسلحة بالعمل على تطهير كامل التراب الوطنى من مليشيات الحوثى وصالح وبسط الأمن والاستقرار فى اليمن .. ودعوا أبناء القوات المسلحة والأمن المغرر بهم والذين لا زالوا يتلقون توجيهاتهم من المليشيات الحوثية وصالح بالعودة إلى صفوف الشرعية ..مؤكدين أن هذه هى الفرصة الأخيرة المتاحة لهم للانضمام للشرعية قبل فوات الأوان وأن يقدموا مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة والشخصية .

ووجه القادة رسالة شكر وعرفان لأشقائهم العرب ممثلين بقوات التحالف العربى على وقوفهم بجانب أهلهم وإخوانهم فى اليمن.

ومن ناحية أخرى أكد العميد زيد أحمد شيخ رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة أن محافظة مأرب أصبحت محافظة منكوبة وأن قرابه 35منطقة لاتزال مزروعة بالألغام .. وقال فى تصريح له أن حوالى 8 آلاف لغم تم نزعها منها ما هو صناعة روسية والأكثر مجهولة المنشأ .

واشار الى أن هناك حوالى 6 آلاف لغم بمخازن المنطقة العسكرية الثالثة سيتم اتلافها بالاضافة الى الالغام المنزوعة مطالبا دول التحالف العربى والمنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع مساعدة اليمن على اتلافها .

>وفى تطور آخر وجه مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة مأرب تحذيرا لكافة المسافرين من المحافظات الشمالية أو الشرقية عن طريق مأرب – البيضاء بضرورة استخدام سيارات دفع رباعى لوعورة الطريق .

وقال المهندس عبده صالح مدير المكتب أنه تم فتح طريق مأرب البيضاء بعد قطع طريق مأرب – صنعاء بسبب تدمير المليشيات لجسر تقيل فرضة نهم ولكنه بسبب وعورة الطريق لا تستطيع السيارات العادية السير فيه ولابد من أن يتم استخدام سيارات الدفع الرباعى .

وعلى صعيد المعارك بين قوات الجيش والمقاومة وعناصر المليشيات فى مأرب أكدت مصادر المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية مقتل 7 من عناصر المليشيات مساء أمس بمنطقة المخدرة شمال غرب مأرب بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين مساء أمس .

وفى مديرية نهم أولى محافظات صنعاء من ناحية محافظة مأرب أكدت مصادر المقاومة أن قوات الجيش والمقاومة استعادت موقع الحول الواقع فى سلسلة جبال فرصة نهم.. وقال مصدر فى الجيش ان موقع الحول هو أخر موقع كانت تتمركز فيه مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية والذى يعد أعلى قمة بالسلسلة الجبلية ويطل على مناطق عدة .

وأكد المصدر فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية الحكومية أنه باستعادة الموقع تكون قوات الجيش والمقاومة قد تمكنت من تأمين فرضه نهم وتأمين خطوط الإمداد التى تضمن تسهيل تقدم الجيش الوطنى والمقاومة نحو العاصمة صنعاء.

وأشار إلى أن قوات كتيبة المهام الخاصة بالجيش استطاعت تنفيذ عملية نوعية فى مفرق أرحب شمال غرب منطقة غيلمة التى استعادها الجيش ودمرت منصة صواريخ وإحرقت عددا من الآليات العسكرية وقتلت وجرحت عدد من عناصر المليشيات الانقلابية.

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