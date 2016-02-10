«البنتاجون» يدعم إسرائيل بـ 145.8 مليون دولار

أظهرت وثائق أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية “بنتاجون”، الثلاثاء، أن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2017 تطلب 145.8 مليون دولار لدعم إسرائيل، بما في ذلك دعم نظام القبة الحديدية وبرامج التعاون الدفاعي الأخرى، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

ووفقًا لما ذكرته “رويترز”، فإن طلب وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية للميزانية شمل 103.8 مليون دولار لبرامج التعاون الإسرائيلية، انخفاضًا من 267.6 مليون في 2016، بالإضافة إلى 42 مليونًا للقبة الحديدية، انخفاضا من 55 مليونا في 2016.

وصممت منظومة القبة الحديدية لمواجهة الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

وتواصل الولايات المتحدة أيضا المساعدة في تمويل نظام مقلاع داود لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، ومن المقرر أن يتم نشره هذا العام وكذلك نظام أرو لاعتراض الصواريخ البالستية.

وتهدف الأنظمة إلى تشكيل درع متعدد المستويات يطوره الإسرائيليون بمساعدة واشنطن كحصن ضد إيران و”حلفائها” على الحدود الإسرائيلية.