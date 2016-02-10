احذروا..زيادة الوزن والضغط النفسى..أهم عوامل انتشار السرطان فى الوقت الحالى

يزداد انتشار السرطان فى المجتمع بشكل كبير بسبب عوامل كثيرة، واحتفل العالم الأسبوع الماضى باليوم العالمى للسرطان بهدف زيادة الوعى المجتمعى بالمرض، وبالبحث عن أسباب انتشار السرطان اكتشفوا أن زيادة الوزن والضغط النفسى من أوائل الأسباب التى تسبب السرطان.

ويوضح الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ التخدير والتغذية العلاجية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، على هامش ندوة "كل الإيقاع" التى نظمتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة، قائلاً: "هناك علاقة قوية بين زيادة الوزن والإصابة بالسرطان وفقًا للتوصيات التى أخرجتها منظمة الصحة العالمية، ويدخل فى مسببات الإصابة بالسرطان تناول اللحوم المصنعة والحمراء حيث يسمح للفرد تناول 300 جرام فقط من اللحوم الحمراء فى الأسبوع، وللسيدات اللواتى لديهن تاريخ عائلى مع السرطان ننصحهن بتناول أطعمة تحتوى على الكالسيوم وفيتامين "د".

وتقول لمياء محمد بهائى، أخصائية تدريب الحياة، عن الضغوط النفسية وتأثيرها فى زيادة أمراض السرطان: "القلق والضغط النفسى من مسببات الأمراض العصرية، وهناك علاقة غير مباشرة بين القلق والإصابة بالسرطان، وعلينا جميعا الاتفاق على خطة للوعى بالمشكلات والحفاظ على التوازن والتحكم فيه وذلك من خلال الراحة والتنفس العميق والتأمل بالإضافة إلى اتباع نظام إدارة الوقت ووضع أهداف إيجابية، ولن يتم ذلك إلا من خلال ممارسة الرياضة.

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