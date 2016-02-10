إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وانتشال جثة غريق بسوهاج

قال اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات ‏الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون، بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعدى المدير ‏لقطاع الجنوب والمنطقة المركزية، تم تأمين تنفيذ 35 حكم وقرار قضائى ‏وإدارى بدائرة المديرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، فى مركز شرطة المراغة تم تأمين تنفيذ 6 حكم وقرار قضائى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 591 إدارى المركز لسنة 2016، وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية ‏تم تأمين إزالة عدد 2 حالة تعدى على أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 480 إدارى المركز لسنة 2016 .

وفى قسم شرطة ثان سوهاج تم تأمين تنفيذ 8 قرار صادرة من الوحدة المحلية لحى شرق بسوهاج ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 483 إدارى القسم لسنة 2016 .

وعلى جانب آخر أكد مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة ‏المحافظـة .

فى سياق متصل، تمكن الأهالى بناحية قرية أولاد سالم بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج من انتشال جثة موظف بمشروع قنا نجع حمادى لقى مصرعه غرقا بنهر النيل عقب إختلال توازنه أثناء أدائه العمل .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بعثور الاهالى على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه طافيه بنهر النيل .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام وأشرف عليها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، أن أهالى قرية أولاد سالم تمكنوا من انتشال جثة "حمام. س .ن 35 سنة موظف بمشروع قنا نجع حمادى ويقيم بناحية بخانس دائرة ‏مركز أبو تشت " قنـا " يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبسؤال شقيقه موظف ويقيم بذات الناحية ‏قرر بأنه أثناء عمل شقيقه اختل توازنه وسقط بنهر النيل، ومحرر بذلك المحضر رقم ‏‏464 إدارى مركز أبو تشت لسنة 2016 بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ‏شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 681 إدارى المركز لسنة 2016.