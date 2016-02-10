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مباحث الأحداث تضبط 92 قضية اتجار بالبشر وتسول وتشغيل للأطفال

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مباحث الأحداث تضبط 92 قضية اتجار بالبشر وتسول وتشغيل للأطفال مباحث الأحداث تضبط 92 قضية اتجار بالبشر وتسول وتشغيل للأطفال
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية فى حملة أمنية مكبرة من ضبط (92) قضية متعلقة بجرائم الأحداث واستغلالهم وإفسادهم، بينها تسول وتشغيل أطفال والاتجار بالبشر.

تأتى هذه الحملات بإشراف اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأحداث، فى إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية فى مجال الأمن الإجتماعى الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الإجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

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مصر 365