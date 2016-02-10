إلغاء احتفالات شمال سيناء بزراعة 20 ألف شجرة زيتون

ألغت محافظة شمال سيناء اليوم احتفالا كان مقررا لبدء زراعة 20 ألف شجرة زيتون بوسط سيناء، وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة شمال سيناء، إن الاحتفال أرجئ لأجل غير مسمى.

وأكد عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية، أن زراعة الزيتون ستتم فى وقت لاحق حول الآبار الزراعية فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.

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