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رحلة لشباب أسر المنقولين من الشيخ زويد لزيارة معالم القاهرة بالمجان

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رحلة لشباب أسر المنقولين من الشيخ زويد لزيارة معالم القاهرة بالمجان رحلة لشباب أسر المنقولين من الشيخ زويد لزيارة معالم القاهرة بالمجان
نظمت اليوم محافظة شمال سيناء رحلة بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لشباب أسر الأهالى المنقولين من الشيخ زويد ويقيمون فى مناطق العريش وبئر العبد.

وقال محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد، إن الرحله ضمن برنامج "اعرف بلدك" للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية وبانوراما أكتوبر وتستمر لمدة 4 أيام بالمجان لشباب رفح والشيخ زويد وتضم 200 شاب .
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