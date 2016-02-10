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ندوة لمزراعى الدواجن بشمال سيناء حول مخاطر الفيروسات

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ندوة لمزراعى الدواجن بشمال سيناء حول مخاطر الفيروسات ندوة لمزراعى الدواجن بشمال سيناء حول مخاطر الفيروسات
نظمت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء ندوة إرشادية لعدد من المزارعين ومربى الدواجن بشمال سيناء حول أخطار الأمراض الفيروسية المنقولة من الدواجن.

وقال الدكتور محمد الشريف مدير الطب البيطرى بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية، عقدت الندوة فى مقر المركز الإرشادى بالمديرية وشارك فى تقديم المحاضرات 4 متخصيين.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى ستواصل ندواتها الإرشادية فى إطار دورها لمواجهة أخطار مرض أنفلونزا الطيور واتخاذ إجراءات استباقية بتكثيف حلقات الإرشاد للمزارعين ومربى الدواجن من التجار والأهالى.

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