ندوة لمزراعى الدواجن بشمال سيناء حول مخاطر الفيروسات

نظمت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء ندوة إرشادية لعدد من المزارعين ومربى الدواجن بشمال سيناء حول أخطار الأمراض الفيروسية المنقولة من الدواجن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور محمد الشريف مدير الطب البيطرى بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية، عقدت الندوة فى مقر المركز الإرشادى بالمديرية وشارك فى تقديم المحاضرات 4 متخصيين.
وأضاف أن مديرية الطب البيطرى ستواصل ندواتها الإرشادية فى إطار دورها لمواجهة أخطار مرض أنفلونزا الطيور واتخاذ إجراءات استباقية بتكثيف حلقات الإرشاد للمزارعين ومربى الدواجن من التجار والأهالى.