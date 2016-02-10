إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات على طريق القاهرة الإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة بيجو وأخرى ميكروباص أمام بوابة تحصيل الرسوم على طريق القاهرة الإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصام 3 سيارات بالقرب من كمين محطة تحصيل الرسوم على طريق القاهرة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير الأمن والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف.

ودلت التحريات الأولية، أن إحدى سيارات النقل الثقيل قامت بالاصطدام بسيارتين إحداهما بيجو 7 راكب والأخرى سيارة ميكروباص بالقرب من كمين محطة تحصيل الرسوم، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.