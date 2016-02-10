مباحث كوم أمبو تضبط حرامى شنط وبحوزته "سلاح آلى"

نجحت مباحث كوم أمبو من ضبط عاطل لتورطه فى سرقة حقائب المارة بالمدينة، كان آخرها سرقة حقيبة بداخلها لاب توب من مواطن أثناء سيره بالمدينة، والذي فوجئ بدراجة نارية يستقلها المتهم وسرقة الحقيبة منه بالإكراه.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان وبقيادة النقيب أحمد رستم معاون مباحث كوم أمبو وبمشاركة النقيب إسلام نجيدة والنقيب أحمد السكرى والنقيب محمد إدريس.

تمكنت من ضبط المتهم "محمد . ح" – 22 سنة عاطل مقيم كوم أمبو – وبحيازته سلاح آلى، كما عثر بحوزة المتهم على جهاز لاب توب مبلغ بسرقته بالإكراه من المواطن "م . أ" مدرس.

تحرر المحضر رقم 1204 جنح كوم أمبو لسنة 2016 وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.