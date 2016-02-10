أخبار عاجلة

الأخبار - اللقطات الاولى من خارج كنيسة مارجرجس عقب الإنفجار الإرهابي فى طنطا -
عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث كوم أمبو تضبط حرامى شنط وبحوزته "سلاح آلى"

Google+ Print
مباحث كوم أمبو تضبط حرامى شنط وبحوزته "سلاح آلى" مباحث كوم أمبو تضبط حرامى شنط وبحوزته "سلاح آلى"
نجحت مباحث كوم أمبو من ضبط عاطل لتورطه فى سرقة حقائب المارة بالمدينة، كان آخرها سرقة حقيبة بداخلها لاب توب من مواطن أثناء سيره بالمدينة، والذي فوجئ بدراجة نارية يستقلها المتهم وسرقة الحقيبة منه بالإكراه.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان وبقيادة النقيب أحمد رستم معاون مباحث كوم أمبو وبمشاركة النقيب إسلام نجيدة والنقيب أحمد السكرى والنقيب محمد إدريس.

تمكنت من ضبط المتهم "محمد . ح" – 22 سنة عاطل مقيم كوم أمبو – وبحيازته سلاح آلى، كما عثر بحوزة المتهم على جهاز لاب توب مبلغ بسرقته بالإكراه من المواطن "م . أ" مدرس.

تحرر المحضر رقم 1204 جنح كوم أمبو لسنة 2016 وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365