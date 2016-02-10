ضبط فلاح بحوزته 16 قطعة يشتبه فى آثريتها بالمنيا

تمكنت الأمنية بالتنسبق مع وحدة مباحث الآثار بالمنيا من ضبط 16 تمثالا يشتبه فى أثريتها و9 عملات معدنية و4 تمائم بحوزة فلاح بقرية شوشة مركز سمالوط.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطار من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط "عطية .ص م"،51سنة فلاح مقيم صليبة شوشة مركز سمالوط وبحوزته 16 تمثالا مختلف الأشكال والأحجام و9 عملات معدنية و4تمائم يشتبه فى آثرييتها وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.