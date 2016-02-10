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احذروا.. أدوية الريجيم تسبب الإدمان وارتفاع الضغط واضطراب الأمعاء

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احذروا.. أدوية الريجيم تسبب الإدمان وارتفاع الضغط واضطراب الأمعاء احذروا.. أدوية الريجيم تسبب الإدمان وارتفاع الضغط واضطراب الأمعاء
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تعاطى عقاقير وأدوية التخسيس للتخلص من المتراكمة فى الجسم، وإنقاص الوزن بشكل سريع بجانب الريجيمات المختلفة وهو ما يعرضهم للكثير من المخاطر الصحية، والتى توضحها الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة.

وحذرت الدكتورة صفاء منها لأن لها أضرار كثيرة على الجسم والصحة العامة، وتؤثر على معظم أجهزة الجسم بالإضافة إلى أنها لا تؤدى إلى النتيجة المطلوبة، خاصة أنها تؤخذ دون استشارة مختص.

ومن أبرز الأضرار الصحية لها هى:
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>- تعمل بعض تلك الأدوية على تقليل نسبة امتصاص الدهون من الطعام، والتخلص منها عن طريق البراز وهو ما يؤثر على الجهاز الهضمى.

- بعض الأدوية تعمل على الشعور بالشبع عن طريق زيادة إفراز هرمون السيروتوتين، ولكنها تؤدى إلى الصداع والإمساك الشديد وألم الرأس المبرح.

- هناك نوعيات تزيد من إدرار البول ولكنها على المدى الطويل تؤثر على القلب نتيجة لاختلال نسبة البوتاسيوم فى الجسم

- بعض الأنواع تقلل الشهية وتحتوى على مادة السيبوترامين والتى تؤدى إلى الاكتئاب واضطراب المعدة والأمعاء.

فى النهاية تؤكد صفاء أنه على المدى الطويل كثرة استخدام هذه الأدوية يؤدى إلى:
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>* الإدمان
>*ثبات الوزن
>*الضعف العام والإرهاق
>*بعض الإدوية تزيد ضربات القلب وترفع ضغط الدم

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مصر 365

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