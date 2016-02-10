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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية فى صنعاء ونهم

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية فى صنعاء ونهم طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية فى صنعاء ونهم

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مساء أمس جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة بمديرية السبعين جنوبى العاصمة وسمع دوى انفجارات عنيفة من المكان .

كما استهدفت الطائرات مخزنا قرب دار الرئاسة،مما أدى إلى اندلاع حرائق به ولم تتوفر معلومان عما بداخله.

وقصفت الطائرات أيضا مواقع للمليشيات فى مديرية نهم شمال شرقى العاصمة وموقعا للاتصالات العسكرية بفرضة نهم ومخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمديرية همدان محافظة صنعاء.
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