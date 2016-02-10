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53%من القراء توقعوا نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات

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53%من القراء توقعوا نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات 53%من القراء توقعوا نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات، توقع غالبية القراء نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات.

وتوقع 53% من القراء نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات، بينما استبعد 31% من القراء نجاح اتحاد الكرة فى تنظيم مباراة القمة دون أزمات، فى الوقت الذى أعرب فيه 16% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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