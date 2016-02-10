الأرصاد: طقس اليوم بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا.. والصغرى فى القاهرة 8

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ،الأربعاء، طقس بارد شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط جنوبا وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والأحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلي ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 8 17

>الإسكندرية 9 17

>مطروح 9 17

>بورسعيد 8 17

>دمياط 9 17

>بلطيم 10 18

>الإسماعيلية 7 17

>السويس 10 17

>العريش 3 16

>نخل 1 15

>طابا 3 17

>الطور 7 19

>مرسى علم 11 21

>الغردقة 11 22

>شرم الشيخ 12 22

>رفح 3 15

>كاترين صفر 14

>سيوة 2 19

>المنيا 4 17

>الفيوم 6 16

>رأس سدر 6 19

>أبوسمبل 8 21

>وسط الدلتا 7 16

>أسيوط 4 17

>سوهاج 5 18

>الأقصر 7 19

>أسوان 7 22

>شلاتين 13 24

>حلايب 15 21

>الوادى الجديد 5 18

>قنا 6 20

>نويبع 13 19

>السلوم 7 15

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