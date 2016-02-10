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نقابة المهندسين تكشف اليوم عن أسباب انهيار كوبرى سوهاج

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نقابة المهندسين تكشف اليوم عن أسباب انهيار كوبرى سوهاج نقابة المهندسين تكشف اليوم عن أسباب انهيار كوبرى سوهاج
تعقد النقابة العامة للمهندسين، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض تقرير اللجنة المشكلة من شعبة الهندسة المدنية بالنقابة، لفحص أسباب انهيار كوبرى سوهاج.

تكونت اللجنة من كل من:" الدكتور حازم المرصفاوى، أستاذ هندسة التربة والأساسات، والمهندس علاء عبد العال وكيل الشعبة المدنية، والمهندس أحمد حشيش أمين الشعبة".

كان المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، كلف الشعبة المدنية بالنقابة العامة بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد أسباب انهيار كوبرى سوهاج، بمساعدة النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج، للتواصل مع الجهات المختصة بالمحافظة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها وتقديم تقريرها للعرض على النقيب خلال أسبوع.
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