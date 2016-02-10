أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تستعرض اليوم قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان

Google+ Print
الحكومة تستعرض اليوم قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان الحكومة تستعرض اليوم قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الأسبوعى لمناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق.

كما يتناول الاجتماع تقرير حول متابعة ما حدث لمرضى مستشفى الرمد بطنطا الذين أصيبوا بالعمى، وتقرير من وزير الصحة حول هذا الأمر ومتابعته، بجانب متابعة قانون التأمين الصحى الشامل.

كما يتناول الاجتماع تقارير وزراء الداخلية والسياحة حول الأوضاع الأمنية والسياحية الحالية، بالإضافة إلى متابعة أهم القوانين التى تعمل الحكومة على الانتهاء منها لعرضها على مجلس النواب.

كان مجلس الوزراء استعرض فى اجتماعه الأسبوع الماضى، ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع الماضى تشكيل مجموعة عمل من وزراء: التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأً لعرضه على مجلس النواب .


>- مذكرة رفض "الخدمة المدنية" على مكتب الرئيس.. على عبدالعال يصدق عليها.. والأمين العام لمجلس النواب يكشف: المذكرة تتضمن اعتماد آثار القانون ومضبطة جلسة رفضه.. والحكومة تناقش التشريع الجديد باجتماعها غدا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان