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مباحث أخميم بسوهاج تضبط قضيتين حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزلين

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مباحث أخميم بسوهاج تضبط قضيتين حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزلين مباحث أخميم بسوهاج تضبط قضيتين حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزلين
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بالتنسيق مع شرطة السياحة الآثار بسوهاج من ضبط قضيتين للتنقيب والحفر عن الآثار بدائرة المركز.

وتبين من القضية الأولى أن "ر‏ س.ن" 45 سنة، فكهانى، يقيم ببندر أخميم، حفر ونقب بمنزل بحثاً عن الآثار، و‏عقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المذكور، وتبين وجود ‏حفرة مربعة الشكل بعمق حوالى "5 " أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 655 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة ‏العامة .

وجاء الواقعة الثانية، ورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة أخميم أكدتها التحريات السرية، مفادها أن "م.ع" 35 ‏سنة، عامل، ويقيم ببندر أخميم، حفر ونقب بمنزل بحثاً عن الآثار عقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المذكور، وتم ضبط "سامح.ن.هـ‏.ع" 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتبين وجود حفرة مربعة الشكل بعمق ‏حوالى "10" أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة، بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 656 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة ‏العامة .

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