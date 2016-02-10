القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأمن الوطنى من القبض على 5 من المنتمين الى جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال بيان أمنى صادر عن مديرية أمن الإسماعيلية، إنه فى إطار التنسيق المُستمر مع إدارة الأمن الوطنى، وبناءً على معلوماتها بشأن تحركات بعض العناصر المتورطين فى التحريض على الأعمال الإرهابية، والصادر ضدهم أحكام قضائية، والمطلوبين لدى جهات التحقيق من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتيارات الدينية المؤيدة لها فقد تم الدفع بحملة ضمت ضباط إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، استهدفت بعض العناصر النشطة المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصر الجماعات الدينية المؤيدة لها، حيث أسفرت جهودها عن ضبط "نور. أ " 56سنة مدرس مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد و"رضا .س" 58 سنة معاون بيطرى مقيم تل البلد ــ دائرة مركز التل الكبير و"عصمت. ع" 52 سنة موظف كهرباء بالإسماعيلية مقيم تل البلد ــ دائرة مركز التل الكبير و"سالم .ع" 47 سنة عامل زراعى ــ القصاصين القديمة ــ دائرة مركز التل الكبير و"سالم .س" 51 سنة عاطل ، حاصل على دبلوم تجارة مقيم البعالوة الكبرى ــ دائرة مركز التل الكبير.

تم التحفظ على المتهمين ، وجارى استكمال فحصهم بمعرفة إدارة الأمن الوطنى بالإسماعيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.