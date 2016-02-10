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دنيا باطمة تنظم مسابقة "حب صيني" وهذه هي الجوائز

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الثلاثاء 09-02-2016 23:32

أعلنت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن تنظيم مسابقة، تحمل عنوان أغنيتها الأخيرة "حب صيني"، وخصّصت للفائزين الأول والثاني مبالغ مالية، تتراوح قيمتها ما بين 5 و 10 آلاف دولار أمريكي (حوالى 10 ملايين سنتيم)، بالإضافة إلى هاتف آيفون من نوع 6S plus للرابح الثالث.

وعن تفاصيل المشاركة في المسابقة، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي (5 فبراير)، وتستمر إلى منتصف مارس المقبل، كتبت دنيا باطمة تدوينة قالت فيها إنه على المشاركين تصميم مقطع ، مدته 15 ثانية، مستوحى من أحد مشاهد الكليب مع نفس الأغنية، وتنزيله على حساب المشترك في "انستقرام"، مع هاشتاق "حب صيني".

وأضافت باطمة أنها ستعتمد لجنة متخصصة في التصميم لاختيار الفائزين، قبل أن تختم تدوينتها بعبارة "بالتوفيق للجميع".

 

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