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بالفيديو: اتهام مخرج كليب " القاهرة " لعمرو دياب ومحمد منير بالسرقة

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الثلاثاء 09-02-2016 23:51

بعد مرور حوالى أسبوع واحد على عرض " كليب" أغنية "القاهرة"، الذي جمع كل من المطربين محمد منير وعمرو دياب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوكليب للمطربة الفلسطينية لينا صليبي، وهي تغني أغنية "حلوة يا بلدي"، وتطابق فكرة تصويره مع "كليب" "القاهرة"، إذ تمّ التصوير من أعلى فندق، بوجود الفرقة الموسيقية كلها، وهو ما جعل الاتهامات تطال المخرج شريف صبري بسرقة نفس فكرة "الكليب"، خصوصاً أن الاثنين يروّجان للسياحة.

 

 

 

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