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حصرياً...محمد عساف يؤكد لـ "سيدتي نت" انفصاله عن خطيبته

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الأربعاء 10-02-2016 03:00

بعد أيام على انتشار خبر انفصال "محبوب العرب" محمد عساف عن خطيبته الإعلامية لينا القيشاوي، أكد عساف لـ"سيدتي نت" صحة الخبر، وأن الإنفصال قد تم بالفعل بينه وبين لينا.
كلام محمد جاء خلال حضوره افتتاح فيلمه في مدينة صيدا في لبنان بعنوان "يا طير طاير"، لافتاً إلى أنه لم يحصل نصيب بينه وبين خطيبته.
وتابع: "كنا في مرحلة خطوبة وحاولنا خلال هذه الفترة التعرف أكثر على بعضنا البعض ولكن لم يؤدِ ذلك إلى النصيب بيننا، وأتمنى لها التوفيق في حياتها، والله يوفق الجميع".
وكانت لينا قد كتبت عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" العبارة التالية: "الصفعة التي لا نتعلم منها نستحقها مجدداً" وبقيت ملتزمة الصمت إلى أن قام عساف بتوضيح الأمر اليوم في بيروت.
وكان من شروط عساف للزواج بلينا وقتها اعتزالها الإعلام وتقديم البرامج، وعدم الظهور بعد الزواج في أي برنامج، إلا أن لينا على ما يبدو ستعود قريباً لمزاولة عملها المهني كإعلامية.


تابعوا اللقاء كاملاً مع "محبوب العرب" محمد عساف غداً على موقع سيدتي نت

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سيدتي