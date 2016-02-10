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اليوم.. نظر محاكمة 20 متهمًا بـ"أحداث الدقى"

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اليوم.. نظر محاكمة 20 متهمًا بـ"أحداث الدقى" اليوم.. نظر محاكمة 20 متهمًا بـ"أحداث الدقى"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى بداية العام الماضى.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع "حمادة فتح الله"، بالإضافة إلى إصابة كل من "تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن".

وكما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

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