اليوم.. الحكم فى اتهام أنس الفقى بـ"الكسب غير المشروع"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، حكمها فى اتهام أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة أول درجه عاقبت الفقى بالسجن عام واحد وتغريمه 1.8 مليون جنيه ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبالطعن قررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.

>وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقى للمحاكمة بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله ،على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع مستغلا نفوذه.

وذكر قرار الاتهام أن المتهم حقق كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه،من سنة 2002 وحتى 2011، وهى الفترة التى شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرا الإعلام.

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