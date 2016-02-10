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الأربعاء.. الشرقية تدشن حملة "صيادلة بلا فيرس سى"

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الأربعاء.. الشرقية تدشن حملة "صيادلة بلا فيرس سى" الأربعاء.. الشرقية تدشن حملة "صيادلة بلا فيرس سى"
تدشن نقابة الصيادلة بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة لعلاج الصيادلة تحت عنوان "صيادلة الشرقية بلا فيرس سى" وذلك غدا الاربعاء بمقر النقابة بمدينة الزقازيق .

قال الدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة، أن الحملة ستقام تحت رعاية وحضور اللواء خالد محمد سعيد محافظ الشرقية وبالتعاون مع مديرية الصحة، مضيفا فى تصريح صحفى أن مشكلة فيروس سى من أكبر المشكلات فى نظرًا لأن المرض أكبر من إمكانيات الدولة لذلك جاءت حملة النقابة للقيام بدورها فى القضاء على الفيروس بين أعضاؤها والتوعية به مؤكد أنة سيتم علاج جميع الحالات بالمجان

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