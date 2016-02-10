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وزارة الزراعة: استيراد 30 ألف رأس ماشية من السودان خلال يناير

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وزارة الزراعة: استيراد 30 ألف رأس ماشية من السودان خلال يناير وزارة الزراعة: استيراد 30 ألف رأس ماشية من السودان خلال يناير
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 30 ألف رأس ماشية من السودان خلال شهر يناير الماضى، منها 24 ألف رأس من الجمال و6 آلاف رأس من العجول الذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى وصول 400 من العجلات "العشار" و4 آلاف للتربية من أراجوى خلال الساعات المقبلة،تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية وخالية من الأمراض.

وأكد "جاد المولى"، لـ"اليوم السابع"، أن جميع العجول المستوردة للتربية يتم تقديم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إليها، خاصة الصغيرة للوصول بأوزانها إلى 450 كيلوجراما على الأقل خلال فترة ما قبل الذبح، وتخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريا فى دولة المنشأ تحت إشراف بيطرى مصرى كامل،للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى .

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس،مشير إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد،ولذلك تعمل الهيئة على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأشار إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام امان للبلاد لمنع تسرب اية امراض الى داخل البلاد ،ولذلك تعمل هيئة الخدمات البيطرية على ضبط اجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد وفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوما وبعد وصولها الى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة اسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الامراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح .

- الزراعة : تصدير 364 ألف طن من الفاكهة والخضروات لأوربا منذ يناير

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