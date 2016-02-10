أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جون كيرى يطلب مجدداً من روسيا "وقفاً فورياً لإطلاق النار" فى سوريا

Google+ Print
جون كيرى يطلب مجدداً من روسيا "وقفاً فورياً لإطلاق النار" فى سوريا جون كيرى يطلب مجدداً من روسيا "وقفاً فورياً لإطلاق النار" فى سوريا

>طلب وزير الخارجية الأميركى جون كيرى مجددا أمس الثلاثاء من روسيا "وقفا فوريا لاطلاق النار" فى سوريا قبل يومين من مؤتمر دولى حول هذه الحرب فى ميونيخ الخميس.

وصرح كيرى للصحافيين لدى استقباله نظيره المصرى سامح شكرى فى وزارة الخارجية "دعونا روسيا وندعوها مجددا للانضمام إلى الجهود الرامية لتطبيق وقف فورى لاطلاق النار والسماح بوصول الطواقم الإنسانية".

وحذر من ان "ما تفعله روسيا فى حلب والمنطقة يجعل الأمور اكثر صعوبة للجلوس إلى طاولة المفاوضات واجراء مباحثات جدية" فى اشارة إلى الغارات الجوية الروسية منذ اكثر من اسبوع على المدينة الواقعة فى شمال سوريا دعما لهجوم القوات الحكومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365