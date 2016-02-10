جون كيرى يطلب مجدداً من روسيا "وقفاً فورياً لإطلاق النار" فى سوريا

>طلب وزير الخارجية الأميركى جون كيرى مجددا أمس الثلاثاء من روسيا "وقفا فوريا لاطلاق النار" فى سوريا قبل يومين من مؤتمر دولى حول هذه الحرب فى ميونيخ الخميس.

وصرح كيرى للصحافيين لدى استقباله نظيره المصرى سامح شكرى فى وزارة الخارجية "دعونا روسيا وندعوها مجددا للانضمام إلى الجهود الرامية لتطبيق وقف فورى لاطلاق النار والسماح بوصول الطواقم الإنسانية".

وحذر من ان "ما تفعله روسيا فى حلب والمنطقة يجعل الأمور اكثر صعوبة للجلوس إلى طاولة المفاوضات واجراء مباحثات جدية" فى اشارة إلى الغارات الجوية الروسية منذ اكثر من اسبوع على المدينة الواقعة فى شمال سوريا دعما لهجوم القوات الحكومية.