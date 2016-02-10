لو مصاب بوسواس النظافة.. بطل تنظيف واندمج مع غيرك

يعانى البعض من حالة متقدمة من الوساوس وهو وسواس النظافة والإفراط فى تنظيف المنزل وأغراضه، ويعانون أشد المعاناة من رؤية الغبار متراكم على الأرضيات أو البصمات متراكمة على المقابض والأبواب، ويعانون من قلق حاد وتوتر لمجرد الشعور بأن هناك منفذًا للغبار أو الجراثيم قد تراكمت على الأسطح، وهذا الوسواس درجات، ولذا لابد من علاجه بالكثير من النصائح المهمة التى تقدمها الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية.

وتابعت الأخصائية النفسية حديثها موضحة أنه وسواس مرهق لصاحبه ومن حوله خاص أفراد أسرته، فتنتابه حالة هيستيرية وتوتر شديد بمجرد رؤية علامة من علامات ضعف النظافة، ويعانى بالطبع من ضعف التواصل مع الآخرين نتيجة هذا الاضطراب القوى.

>- امنع التنظيف لمدة يومين على الأقل مطلقًا واترك بيتك غير نظيف تمامًا، واطلب من أحبابك وأصدقائك وعائلتك أن تعينك على ذلك بمنعك من التنظيف مهما حدث خلال تلك الفترة>- اظهر فى التجمعات المليئة بالأطفال، والأحباب، وهو ما يجعلك تدريجيًا ترى غيرك يتصرف بدون وسواس للنظافة فترغب فى تقليدهم>- اضغط على نفسك وابتعد عن شراء كل أدوات التنظيف والمنظفات لفترة، وابدأ بالاهتمام بجمالك وأناقتك>- اقرأ وكثف معلوماتك عن الأمراض من موسوعات طبية، وسوف تجد أن الجراثيم والبكتيريا تعيش بيننا بشكل طبيعى>- تعامل مع المرض على أنه أمر محتمل حتى وإن كنت تتخذ كل المحاذير>- فكر فى خوفك وواجهة، واترك أمامك غرض غير نظيف تمامًا وانظر إليه وقاوم رغبتك ولا تنهزم>- شتت تفكيرك بالرياضة أو الموضة أو الأناقة أو ممارسة نشاطات خارجية ولا تجلس منعزلاً كثيرًا