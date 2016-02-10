بدء فعاليات المعسكر الشتوى للاتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب

بدأت أمس الثلاثاء أولى فعاليات المعسكر الشتوى السادس الذى نظمه الاتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب قصر العينى IFMSA-EGYPT وتضمن المعسكر إجراء مجموعة وبرامج وورش عمل تدريبية وجلسات حوار بشأن موضوعات تخص الصحة العالمية والبحث العلمى ومعرفة أهم المستجدات التى تطرأ حول العالم وفى مصر ؛ إيمانًا من الاتحاد أن البحث العلمى هو الطريق الأساسى نحو مستقبل أفضل.

وانعقدت الجمعية العمومية للأعضاء والفريق الإدارى المسئول للاتحاد الدولى لطلاب الطب، بحضور نقيب الأطباء دكتور حسين خيرى ولفيف من أعضاء الجمعيات العلمية بكليات طب من جامعات مصر المختلفة، وبحضور 500 طالب بكلية الطب من جامعات مصر المختلفة، ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع.

ويهدف الاتحاد لخلق حالة من الوعى عن قضايا الصحة العالمية ومستجدات البحث العلمى إيمانًا بأن لديه دورًا مهمًا فى تعليم وتنوير عقول الطلاب وتوجيههم ليصبحوا مستعدين لمواكبة العالم حولنا باستخدام البحث العلمي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب فرع مصر IFMSA-Egypt منظمة غير حكومية يديرها مجموعة من الطلاب وهو ممثل مصر فى الاتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب حول العالم IFMSA.