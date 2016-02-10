بالفيديو.. رسائل ضابط شرطة مصاب لخطيبته من مستشفى "سان مارى" بلندن

حصل "اليوم السابع" على فيديو احتفال أعضاء" New Egypt "بلندن بعيد ميلاد نقيب الشرطة هيثم طه، الذي أصيب فى تفجيرات إرهابية بسيناء ويتلقى العلاج بمستشفى سان مارى بالعاصمة البريطانية.>ووجه النقيب هيثم، بمناسبة عيد ميلاده الـ 23، رسالة تحية لكل المصريين، موضحا أن تواجد المصريين المقيمين بلندن حوله باستمراره خلق لديه إحساس الأخوة الحقيقى، خاصة أنه ظل وحيد والديه كابن مع بنتين فترة طويلة حيث مازال شقيقه صغيرا فلم يشعر بوقفة الأخ سوى مع المصريين بلندن، معربا عن سعادته بتواجدهم حوله وحبهم له و الكرم الذي لا ينقطع منهم.

وبالنسبة لخطبيته، قال النقيب هيثم طه:" أرجل وأحن بنت في الدنيا فهى أصيلة و غاية فى الجدعنة، ولو استطعت أن أحصل لها على نجمة من السماء لفعلت وكان نفسى تكون معانا النهاردة".

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