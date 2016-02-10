21 جامعة مصرية تشارك اليوم فى "ماراثون جرى" بكورنيش أسوان لتشجيع السياحة

ينطلق اليوم الأربعاء، ماراثون للجرى تنظمه جامعة أسوان، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى، والشباب والرياضة، بمشاركة 21 جامعة مصرية، من أمام نادى التجديف الرياضى بكورنيش أسوان حتى استاد أسوان، بمشاركة 27 طالبا وطالبة وذوى الاحتياجات الخاصة ومشرفين من كل جامعة من الجامعات المشاركة، وذلك بهدف تنشيط السياحة الخارجية والداخلية بالمدينة خلال موسم الشتاء.

يحضر الماراثون الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور صبحى حسنين، رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استعدت لاستقبال الوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية، بدءاً من أمس الثلاثاء، وحتى بدء فعاليات الماراثون.

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