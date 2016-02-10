عضو مجموعة العمل بـ"المثلث الذهبى": توجيهات رئاسية بعدم حدوث أخطاء بالإنشاء

أكد الدكتور جيولوجي أبو الحجاج نصير، عضو مجموعة العمل الفنية لمشروع المثلث الذهبى، أن هناك توجيهات رئاسية بعدم وجود أى أخطاء فى مشروع تنمية مثلث حلايب وشلاتين، حيث إنه من المقرر أن تضم التنمية جميع المؤهلات للعمل من سكنية وتعليمية وصحية، وغيرها للعاملين فى المشروع.

وأشار نصير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك مقترحات أن يتم إنشاء المناطق الصناعية بالقرب من مدينة "قفط" التابعة لمحافظة قنا، مؤكدا أن مجموعة العمل الفنية تجرى تحديد مناطق المصانع التعدينية لقربها من مصدر الخامات.

واستطرد الجيولوجى أبو الحجاج نصير فى حديثه لـ "اليوم السابع"، أن مشروع المثلث الذهبى سوف يحقق طفرة حقيقة بالمنطقة، خاصة محافطتى قنا والبحر الأحمر، مؤكدا أن جميع العاملين فى المجموعة الفنية للمشروع، يعملون على عدم وجود نسب للخطأ إطلاقا.