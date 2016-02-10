بالصور.. مشجعو الأهلى يحتفلون بالفوز على الزمالك فى ميادين الغربية

خرج المئات من مشجعى ومحبى النادى الأهلى فى مختلف ميادين وشوارع محافظة الغربية وخاصة شارع البحر بمدينة طنطا وميدان الجمهورية، وشوارع سعيد والحلو وحسن رضوان، احتفالا بفوز فريق الأهلى على منافسه الزمالك بهدفين نظيفين.

ورفع جماهير النادى الأهلى الأعلام وعلامات النصر، وأطلقوا الصواريخ والصافرات، كما جابت السيارات الشوارع الرئيسية، احتفالا بهذه المناسبة.

وتجمهر المئات بالدراجات النارية فى شوارع مدينة طنطا، مستخدمين الكلاكسات، وأغانى ألتراس أهلاوى، ورافعين أعلام الأهلى والتف حولهم الكثير من الشباب أمام نادى طنطا الرياضى، ونادى المعلمين.

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